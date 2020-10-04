Гаджиев: идеальным для возвращения Емельяненко был бы бой с Харитоновым
Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что хотел бы организовать бой-реванш тяжеловесов ММА Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.
«Идеальный бой для возвращения Александра Емельяненко – это бой с Сергеем Харитоновым. Думаю, мы его когда-то увидим. У Сергея были неадекватные запросы, но в данном случае считаю он будет более конструктивен», – сказал Гаджиев на YouTube-канале «Ушатайка».
Емельяненко последний бой провёл на турнире АСА 24 июля, его соперником был Магомед Исмаилов. Магомед одержал убедительную победу, нокаутировав оппонента. После этого Емельяненко практически не напоминает о себе, избегая журналистов. Ходили слухи, что российский боец ММА вновь пристрастился к алкоголю.
Исмаилов: если не выясню, что у Емельяненко всё хорошо, возьму ситуацию в свои руки
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