Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гаджиев: идеальным для возвращения Емельяненко был бы бой с Харитоновым

Гаджиев: идеальным для возвращения Емельяненко был бы бой с Харитоновым
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что хотел бы организовать бой-реванш тяжеловесов ММА Александра Емельяненко и Сергея Харитонова.

«Идеальный бой для возвращения Александра Емельяненко – это бой с Сергеем Харитоновым. Думаю, мы его когда-то увидим. У Сергея были неадекватные запросы, но в данном случае считаю он будет более конструктивен», – сказал Гаджиев на YouTube-канале «Ушатайка».

Емельяненко последний бой провёл на турнире АСА 24 июля, его соперником был Магомед Исмаилов. Магомед одержал убедительную победу, нокаутировав оппонента. После этого Емельяненко практически не напоминает о себе, избегая журналистов. Ходили слухи, что российский боец ММА вновь пристрастился к алкоголю.

Исмаилов: если не выясню, что у Емельяненко всё хорошо, возьму ситуацию в свои руки
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020