Пакьяо назвал условие для боя с Макгрегором

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо рассказал, при каком условии согласится выйти на ринг с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По его словам, для этого нужно, чтобы ему разрешили стать сопромоутером боя.
«Сейчас у меня нет контракта с Paradigm Sports Management. Я основал свою собственную компанию Pac Sports and Entertainment и готов подарить болельщикам желаемое, то есть захватывающий бой с Конором. Этот поединок состоится только в том случае, если я буду сопромоутером этого мероприятия», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.
41-летний Пакьяо провёл 71 бой в профессиональном боксе, одержав в них 62 победы и потерпев семь поражений, ещё два поединка завершились вничью. На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и четыре поражения в 26 боях в MMA. Также он провёл один боксёрский поединок, проиграв Флойду Мейвезеру в августе 2017 года.
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