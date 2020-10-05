«Уайлдер — идиот». Уайт раскритиковал Деонтея за увольнение тренера

Британский боксёр Диллиан Уайт раскритиковал Деонтея Уайлдера за увольнение тренера Марка Бреланда.



«Это была худшая ошибка Уайлдера, потому что Бреланд был единственным в его команде, кто боксировал и становился чемпионом мира. Он был единственным, кому было плевать на деньги и славу. Уайлдер — идиот, если не смог этого увидеть. Впрочем, это его команда и именно он отвечает там за всё. Удачи ему, но он совершил огромную ошибку», — приводит слова Диллиана Уайта Bad Left Hook.



Напомним, во время боя между Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который состоялся в феврале и завершился поражением Деонтея, Бреланд выбросил на ринг полотенце в седьмом раунде, ознаменовав первое поражение в профессиональной карьере Уайлдера. Тогда боксёр выразил недовольство решением тренера, однако оставил его в своей команде.



Напомним, в декабре 2018 года первый бой Уайлдер — Фьюри завершился вничью. Изначально третий бой Фьюри — Уайлдер должен был пройти 18 июля, потом его перенесли на 3 октября, но из-за пандемии коронавируса в расписание вновь пришлось вносить коррективы — новая дата поединка пока неизвестна.