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Оливейра заявил о готовности драться с Чимаевым

Оливейра заявил о готовности драться с Чимаевым
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец в полусреднем весе Алекс Оливейра заявил о готовности к поединку со шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, от схватки с которым отказываются другие бойцы.

«Я приму этот бой, которого все избегают. Чимаев, я готов прямо сейчас сразиться с тобой в полусреднем весе. Я вижу, что ты подбираешь себе соперников, ну что ж, — я здесь. Я страсть как хочу подраться с Чимаевым. Если ты хочешь выбрать себе соперника, тогда я дерусь с тобой», — приводит слова Оливейры MMA Junkie.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.

Чимаев: полусредний или средний вес — неважно, я буду готов. Назовите мне имя
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