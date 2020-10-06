Оливейра заявил о готовности драться с Чимаевым

Бразильский боец в полусреднем весе Алекс Оливейра заявил о готовности к поединку со шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, от схватки с которым отказываются другие бойцы.
«Я приму этот бой, которого все избегают. Чимаев, я готов прямо сейчас сразиться с тобой в полусреднем весе. Я вижу, что ты подбираешь себе соперников, ну что ж, — я здесь. Я страсть как хочу подраться с Чимаевым. Если ты хочешь выбрать себе соперника, тогда я дерусь с тобой», — приводит слова Оливейры MMA Junkie.
На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.
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