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Чимаев: полусредний или средний вес — неважно, я буду готов. Назовите мне имя

Чимаев: полусредний или средний вес — неважно, я буду готов. Назовите мне имя
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что он готов провести следующий бой в любой из весовых категорий.

«Полусредний или средний вес — неважно, я буду готов. Назови мне имя, Дэна Уайт», — написал в своём «твиттере» Хамзат Чимаев.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.

Ранее Чимаев рассказал, зачем вызвал на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

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