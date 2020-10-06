Джоджуа предсказала, что чемпионка Аманда Нуньес больше ни разу не проиграет в UFC

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, предположила, что чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес больше не будет проигрывать. Последнее поражение Нуньес потерпела в 2014 году, на её счету 20 побед и 4 поражения.

«Сейчас никого нет. Думаю, она так и уйдёт, защитит пару раз пояс и уйдёт. Пока что реально нет таких бойцов. Думаю, после того, как Ронда Роузи проиграла и её титул пошёл по рукам, а потом дошёл до Аманды Нуньес, дивизион полностью вычистился. Все эти старые звёзды уже ушли, а новых звёзд и талантов просто-напросто нет. Так что Аманда Нуньес будет чемпионкой долго, по крайней мере не вижу никого, кто бы мог её победить.

Что касается новых дивизионов, особенно моего, там очень много молодых сильных девушек, которые только начинают прорываться в UFC. Конкурентный и интересный дивизион. В принципе, в категории до 53 кг тоже много конкурентоспособных девушек. В 66 кг людей почти нет, а в 61 кг дивизион потихоньку умирает. Все старые звёзды ушли или потухли. Холли Холм под сорок лет», — сказала Джоджуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.