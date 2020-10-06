«Люблю готовить, не обижаюсь на шутки про кухню и борщ». Лиана опасный, но позитивный боец

Продолжение интервью с Лианой Джоджуа. Первая часть здесь.
В ночь на 25 октября на острове Яс, более известный широкой публике как «Бойцовский остров», состоится самый ожидаемый турнир 2020 года. В главном поединке в октагоне сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Помимо Орла, на арену «Флэш Форума» выйдут ещё шесть россиян. В том числе, восходящая звёздочка российского ММА Лиана Джоджуа.
В первой части интервью с Волчицей мы узнали о её подготовке к турниру, отношению семьи к увлечению, которое стало даже не работой, а образом жизни. Предлагаем вам окончание нашей беседы, в которой поговорим о личной жизни и современном UFC.
— Ощущаете ли вы, что к вам лично повысился интерес?
— Конечно ощущаю. Меня узнаёт много людей по всему миру, не только в России. Я в России уже бываю редко. В Турции много людей узнаёт, как русскоговорящие, так и местные. Куда бы я не поехала, везде меня узнают. Чувствую, что моя аудитория значительно расширяется. В России меня хорошо помнят по бою с Мохнаткиной. А когда начала выступать в UFC, стала гораздо популярнее.
— Насколько стало сложнее из-за популярности с личной жизнью? Что с простыми девичьими радостями, вроде свиданий?
— Никогда особо таких вещей в жизни не было. Честно говоря, времени на это не хватает. Я считаю, что на данный момент лучше полностью отдавать себя карьере. А потом, когда мне захочется завести семью, можно будет об этом говорить. Стараюсь сейчас не распыляться.
— Как вы относитесь к бракам между бойцами ММА? Есть в мыслях вариант, что избранником станет другой боец?
— Честно говоря, я вообще не ставлю в приоритет, чтобы человек, с которым я свяжу жизнь, занимался тем же, чем и я. Для меня это не имеет никакого значения. Для меня имеет значение мужество, доброта. Это значительно больше значит, чем карьера, работа и так далее. Конечно, такое тоже возможно. Так даже легче, человек тебя понимает, он из той же сферы, что и ты, но это не будет главным. Есть другие критерии, которые намного важнее. Если их не будет, то стоит задуматься. Но чем больше у мужчины и женщины общего, тем проще. Но всё-таки профессия не на первом плане.
— Но у нас в любом случае есть позитивные моменты. Например, Тиаго Силва и Яна Куницкая. Их союз на данный момент выглядит как идеальная пара.
— Яна такой спортсмен, она по 24 часа в сутки в зале. Она смогла это совместить. И отношения, и работу. Но я как раз стараюсь этого не делать. На данный момент не могу на это ответить. Я не зациклена на этом, для меня важна карьера. Хорошо, что у Яны получается совмещать.
— Будучи известным бойцом, вы не сталкиваетесь уже с такими проявлениями сексизма, ранее в России. По типу комментариев о том, что лучше «иди борщ на кухне варить, хинкали приготовь», чем по груше лупить в зале. Вот сейчас, когда вы перебрались в UFC, таких вещей наверняка стало меньше?
— Такие вещи всё равно есть. От них никуда не денешься. Всегда найдутся люди, которые скажут, сделай хинкал, борщ вари, блинчики приготовь или ещё что-то. Это стабильно. Но к этому отношусь со смехом. С учётом того, что у меня хороший аппетит и я люблю готовить, говорю, что я сижу и отвечаю на кухне. Потому мне это смешно, меня это никак не задевает, с юмором к этому отношусь.
— Сейчас в том же теннисе, в индивидуальных видах спорта, идёт борьба за уравнивание гонораров к уровню мужчин. На ближайшем турнире UFC хедлайнерами станут девушки (интервью записывалось до турнира с участием Холм и Алданы. – Прим. «Чемпионата»). Есть ли существенная разница в гонорарах мужчин и девушек-бойцов?
— Не думаю, что есть такие разделения, мол мужчинам платим столько, а женщинам столько. То есть существует норма какая-то. Изначально платят определённую сумму, и неважно, речь о мужчине или женщине. А уже потом, когда подписываются новые контракты, это уже работа менеджмента.
— То есть теперь это индивидуально в основном?
— Да, это индивидуально, а не из-за того, что это мужчина или женщина. Думаю, это из-за рейтингов, из-за популярности, из-за менеджмента и из-за многих других причин, но никак не из-за того, что речь о женщине или мужчине.
— Наверное, как раз понимая это, многие из бойцов идут по той маркетинговой тропинке, которую протоптал Конор Макгрегор. То есть это треш-ток. Тот же самый Хамзат Чимаев, который ведёт себя не столько ярко, сколько вызывающе. Это необходимость продвигать себя или вопрос в воспитании и характере?
— Думаю, да, речь о продвижении. Но, полагаю, что тут присутствует и характер человека. Думаю, Конор как раз человек такого характера. Он достаточно харизматичен, эпатажен, он так все подаёт и ему это нравится. Ему это интересно, он делает это от всего сердца. То же самое с Хамзатом. Он так говорит, потому что так считает. Пока он не жестит, как Конор. Но он говорит всё, что у него в сердце, говорит искренне.
— Хотел поделиться своими ощущениями о Хамзате. Он впитал в себя всё лучшее из пиара Конора, и всё лучшее из действий в октагоне от Хабиба. Это гремучая смесь, которую многие боятся, только потому, что после ухода того же Нурмагомедова он может быть царём следующие 5-6 лет.
— Вполне возможно. Но если сравнивать, то Хабиб очень скромен вне октагона.
— Безусловно, я имею ввиду, что Чимаев взял лучшее от Хабиба в октагоне и пиар от Конора вне октагона.
— Да, мы могли получить гибрид. Но пока рано об этом говорить. Надо будет посмотреть его бои с топ-соперниками, чтобы судить о его навыках. Хочется дождаться его поединков с оппонентами элитного уровня и увидеть, как он с ними будет драться. Ну а так, он ворвался очень круто.
— Хотелось некоторым образом обсудить ситуация с Петром Яном. Он был достаточно скромным парнем, пока пробивался к титулу. Завоевав пояс, он тоже пошёл по этому пути. Это звание обязывает или всё-таки в какой-то момент Петра накрыла слава?
— Я честно говоря, за ним ничего такого не заметила.
— То есть его поведение просто ответы остроумного человека на вбросы соперников?
— Нет, у него всегда был такой характер. Я прекрасно помню его ещё до выступлений в UFC. Если ему кто-то что-то говорил, он мог жёстко человеку ответить. То есть, у него такой характер. Он никогда не был белым и пушистым. Просто тогда это не все видели, он не был таким популярным. Сейчас, когда он стал чемпионом, его словам придаётся больше огласки, а так он не поменялся. Он такой, каким был и всегда. Не говорю, что он плохой. Он дерзкий, если ему что-то сказали, он не молчит. Некоторые бойцы могут промолчать, не хотят треш-тока, а вот он не такой, не будет молчать.
— Вопрос по Аманде Нуньес. Как надолго по вашим ощущениям она пришла, сколько она будет править в своих дивизионах и вообще, есть ли кто-то, кто может её остановить?
— Сейчас никого нет. Думаю, она так и уйдёт, защитит пару раз пояс и уйдёт. Пока что реально нет таких бойцов. Думаю, после того, как Ронда Роузи проиграла и её титул пошёл по рукам, а потом дошёл до Аманды Нуньес, дивизион полностью вычистился. Все эти старые звёзды уже ушли, а новых звёзд и талантов просто-напросто нет. Так что Аманда Нуньес будет чемпионкой долго, по крайней мере не вижу никого, кто бы мог её победить.
Что касается новых дивизионов, особенно моего, там очень много молодых сильных девушек, которые только начинают прорываться в UFC. Конкурентный и интересный дивизион. В принципе, в категории до 53 кг тоже много конкурентоспособных девушек. В 66 кг людей почти нет, а в 61 кг дивизион потихоньку умирает. Все старые звёзды ушли или потухли. Холли Холм под сорок лет.
— Дана после вашей победы пообщался с вами, какое впечатление он произвёл?
— Очень простой, общительный, весёлый. Когда я повстречала европейцев и американцев, поняла, что мне очень нравится их простота. Дана тоже очень простой. И это несмотря на то, что он держит такую организацию и весь мир на него смотрит. Мне очень понравилось с ним общаться. Если ему что-то понравится он подойдёт и скажет. Мне было очень приятно, что он подошёл.
— В последнее время на пресс-конференциях он производит впечатление жутко раскаченного человека, вблизи он действительно такой?
— Да, он очень здоровый, накачен, это сразу видно. Человек следит за собой, ему это интересно. Сразу заметила это. Невзирая на то, что у него очень много работы, и он предан ей не из-за денег, а потому что любит своё дело всем сердцем, он находит время на себя, держит себя в форме и это очень похвально.
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