«Люблю готовить, не обижаюсь на шутки про кухню и борщ». Лиана опасный, но позитивный боец

Волчица рассуждает об отношениях женщин и мужчин-бойцов, рассказывает, почему в UFC побаиваются Чимаева и что Ян всегда был задиристым.

Продолжение интервью с Лианой Джоджуа. Первая часть здесь.

В ночь на 25 октября на острове Яс, более известный широкой публике как «Бойцовский остров», состоится самый ожидаемый турнир 2020 года. В главном поединке в октагоне сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Помимо Орла, на арену «Флэш Форума» выйдут ещё шесть россиян. В том числе, восходящая звёздочка российского ММА Лиана Джоджуа.

В первой части интервью с Волчицей мы узнали о её подготовке к турниру, отношению семьи к увлечению, которое стало даже не работой, а образом жизни. Предлагаем вам окончание нашей беседы, в которой поговорим о личной жизни и современном UFC.

— Ощущаете ли вы, что к вам лично повысился интерес?

— Конечно ощущаю. Меня узнаёт много людей по всему миру, не только в России. Я в России уже бываю редко. В Турции много людей узнаёт, как русскоговорящие, так и местные. Куда бы я не поехала, везде меня узнают. Чувствую, что моя аудитория значительно расширяется. В России меня хорошо помнят по бою с Мохнаткиной. А когда начала выступать в UFC, стала гораздо популярнее.

— Насколько стало сложнее из-за популярности с личной жизнью? Что с простыми девичьими радостями, вроде свиданий?

— Никогда особо таких вещей в жизни не было. Честно говоря, времени на это не хватает. Я считаю, что на данный момент лучше полностью отдавать себя карьере. А потом, когда мне захочется завести семью, можно будет об этом говорить. Стараюсь сейчас не распыляться.

В России Лиана стала чемпионкой-сенсацией. Теперь Волчица дерётся в одном карде с Хабибом Восходящая российская звезда ММА рассказала о подготовке к бою, который проведёт на самом ожидаемом турнире года в UFC.

— Как вы относитесь к бракам между бойцами ММА? Есть в мыслях вариант, что избранником станет другой боец?

— Честно говоря, я вообще не ставлю в приоритет, чтобы человек, с которым я свяжу жизнь, занимался тем же, чем и я. Для меня это не имеет никакого значения. Для меня имеет значение мужество, доброта. Это значительно больше значит, чем карьера, работа и так далее. Конечно, такое тоже возможно. Так даже легче, человек тебя понимает, он из той же сферы, что и ты, но это не будет главным. Есть другие критерии, которые намного важнее. Если их не будет, то стоит задуматься. Но чем больше у мужчины и женщины общего, тем проще. Но всё-таки профессия не на первом плане.

— Но у нас в любом случае есть позитивные моменты. Например, Тиаго Силва и Яна Куницкая. Их союз на данный момент выглядит как идеальная пара.

— Яна такой спортсмен, она по 24 часа в сутки в зале. Она смогла это совместить. И отношения, и работу. Но я как раз стараюсь этого не делать. На данный момент не могу на это ответить. Я не зациклена на этом, для меня важна карьера. Хорошо, что у Яны получается совмещать.

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— Будучи известным бойцом, вы не сталкиваетесь уже с такими проявлениями сексизма, ранее в России. По типу комментариев о том, что лучше «иди борщ на кухне варить, хинкали приготовь», чем по груше лупить в зале. Вот сейчас, когда вы перебрались в UFC, таких вещей наверняка стало меньше?

— Такие вещи всё равно есть. От них никуда не денешься. Всегда найдутся люди, которые скажут, сделай хинкал, борщ вари, блинчики приготовь или ещё что-то. Это стабильно. Но к этому отношусь со смехом. С учётом того, что у меня хороший аппетит и я люблю готовить, говорю, что я сижу и отвечаю на кухне. Потому мне это смешно, меня это никак не задевает, с юмором к этому отношусь.

— Сейчас в том же теннисе, в индивидуальных видах спорта, идёт борьба за уравнивание гонораров к уровню мужчин. На ближайшем турнире UFC хедлайнерами станут девушки (интервью записывалось до турнира с участием Холм и Алданы. – Прим. «Чемпионата»). Есть ли существенная разница в гонорарах мужчин и девушек-бойцов?

— Не думаю, что есть такие разделения, мол мужчинам платим столько, а женщинам столько. То есть существует норма какая-то. Изначально платят определённую сумму, и неважно, речь о мужчине или женщине. А уже потом, когда подписываются новые контракты, это уже работа менеджмента.

— То есть теперь это индивидуально в основном?

— Да, это индивидуально, а не из-за того, что это мужчина или женщина. Думаю, это из-за рейтингов, из-за популярности, из-за менеджмента и из-за многих других причин, но никак не из-за того, что речь о женщине или мужчине.

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— Наверное, как раз понимая это, многие из бойцов идут по той маркетинговой тропинке, которую протоптал Конор Макгрегор. То есть это треш-ток. Тот же самый Хамзат Чимаев, который ведёт себя не столько ярко, сколько вызывающе. Это необходимость продвигать себя или вопрос в воспитании и характере?

— Думаю, да, речь о продвижении. Но, полагаю, что тут присутствует и характер человека. Думаю, Конор как раз человек такого характера. Он достаточно харизматичен, эпатажен, он так все подаёт и ему это нравится. Ему это интересно, он делает это от всего сердца. То же самое с Хамзатом. Он так говорит, потому что так считает. Пока он не жестит, как Конор. Но он говорит всё, что у него в сердце, говорит искренне.

— Хотел поделиться своими ощущениями о Хамзате. Он впитал в себя всё лучшее из пиара Конора, и всё лучшее из действий в октагоне от Хабиба. Это гремучая смесь, которую многие боятся, только потому, что после ухода того же Нурмагомедова он может быть царём следующие 5-6 лет.

— Вполне возможно. Но если сравнивать, то Хабиб очень скромен вне октагона.

— Безусловно, я имею ввиду, что Чимаев взял лучшее от Хабиба в октагоне и пиар от Конора вне октагона.

— Да, мы могли получить гибрид. Но пока рано об этом говорить. Надо будет посмотреть его бои с топ-соперниками, чтобы судить о его навыках. Хочется дождаться его поединков с оппонентами элитного уровня и увидеть, как он с ними будет драться. Ну а так, он ворвался очень круто.

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— Хотелось некоторым образом обсудить ситуация с Петром Яном. Он был достаточно скромным парнем, пока пробивался к титулу. Завоевав пояс, он тоже пошёл по этому пути. Это звание обязывает или всё-таки в какой-то момент Петра накрыла слава?

— Я честно говоря, за ним ничего такого не заметила.

— То есть его поведение просто ответы остроумного человека на вбросы соперников?

— Нет, у него всегда был такой характер. Я прекрасно помню его ещё до выступлений в UFC. Если ему кто-то что-то говорил, он мог жёстко человеку ответить. То есть, у него такой характер. Он никогда не был белым и пушистым. Просто тогда это не все видели, он не был таким популярным. Сейчас, когда он стал чемпионом, его словам придаётся больше огласки, а так он не поменялся. Он такой, каким был и всегда. Не говорю, что он плохой. Он дерзкий, если ему что-то сказали, он не молчит. Некоторые бойцы могут промолчать, не хотят треш-тока, а вот он не такой, не будет молчать.

— Вопрос по Аманде Нуньес. Как надолго по вашим ощущениям она пришла, сколько она будет править в своих дивизионах и вообще, есть ли кто-то, кто может её остановить?

— Сейчас никого нет. Думаю, она так и уйдёт, защитит пару раз пояс и уйдёт. Пока что реально нет таких бойцов. Думаю, после того, как Ронда Роузи проиграла и её титул пошёл по рукам, а потом дошёл до Аманды Нуньес, дивизион полностью вычистился. Все эти старые звёзды уже ушли, а новых звёзд и талантов просто-напросто нет. Так что Аманда Нуньес будет чемпионкой долго, по крайней мере не вижу никого, кто бы мог её победить.

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Что касается новых дивизионов, особенно моего, там очень много молодых сильных девушек, которые только начинают прорываться в UFC. Конкурентный и интересный дивизион. В принципе, в категории до 53 кг тоже много конкурентоспособных девушек. В 66 кг людей почти нет, а в 61 кг дивизион потихоньку умирает. Все старые звёзды ушли или потухли. Холли Холм под сорок лет.

— Дана после вашей победы пообщался с вами, какое впечатление он произвёл?

— Очень простой, общительный, весёлый. Когда я повстречала европейцев и американцев, поняла, что мне очень нравится их простота. Дана тоже очень простой. И это несмотря на то, что он держит такую организацию и весь мир на него смотрит. Мне очень понравилось с ним общаться. Если ему что-то понравится он подойдёт и скажет. Мне было очень приятно, что он подошёл.

— В последнее время на пресс-конференциях он производит впечатление жутко раскаченного человека, вблизи он действительно такой?

— Да, он очень здоровый, накачен, это сразу видно. Человек следит за собой, ему это интересно. Сразу заметила это. Невзирая на то, что у него очень много работы, и он предан ей не из-за денег, а потому что любит своё дело всем сердцем, он находит время на себя, держит себя в форме и это очень похвально.