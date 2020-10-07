Ал. Миранчук, Кучеров и Поветкин попали в список претендентов на «Спортсмена года» от GQ

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук, хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и боксёр Александр Поветкин попали в число список претендентов на звание «Спортсмен года» от российского издания журнала GQ. Помимо них в список попали теннисист Даниил Медведев и гимнаст Никита Нагорный.
Вот как объяснила выбор редакция журнала.
По Миранчуку: «После голов в ворота «Ювентуса» за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России всё, выбрал «Аталанту». Лишний раз о его силе говорит то, что «Локомотив» без Миранчука тут же превратился из лидера чемпионата в середняка».
По Кучерову: «За продолжение победных традиций россиян в НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл самый успешный сезон в карьере и стал лучшим бомбардиром плей-офф Национальной хоккейной лиги».
По Поветкину: «За драматический поединок с Диллианом Уайтом и лучший нокаут года, подаривший россиянину титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также пояс WBC Diamond».
По Медведеву: «За то, что российский теннис уверенно возвращает себе лидерские позиции. Первая ракетка России с каждым матчем приближается к званию лучшего теннисиста мира».
По Нагорному: «Главной звезде российской гимнастики удалось нарушить гегемонию спортсменов из Азии. Три золота чемпионата мира – такого с российским спортом не случалось со времён Алексея Немова».
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