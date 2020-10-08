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Напарник Макгрегора: Конор будет доминировать в реванше с Хабибом

Напарник Макгрегора: Конор будет доминировать в реванше с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, предположил, что ирландец с лёгкостью победит обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, если такой поединок удастся организовать.

«Попомните мои слова: когда будет реванш Конора и Хабиба, плотной борьбы не получится. Конор будет доминировать в каждом аспекте», — написал Дэнис в своём «твиттере».

Напомним, первый бой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу, успешно применив удушающий приём в третьем раунде. Ирландец не раз заявлял, что хочет реванша, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

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