Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов показал человека, который отвечает за дисциплину на его сборах. Фото

Хабиб Нурмагомедов показал человека, который отвечает за дисциплину на его сборах. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии с бойцом MMA Шамилем Завуровым, который, по его словам, отвечает за дисциплину на его сборах.

«На этих сборах за дисциплину отвечает Шамиль Завуров», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

В настоящее время Нурмагомедов находится в ОАЭ, где проводит тренировочный лагерь, готовясь к поединку с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Хабиб — тренеру: у тебя есть $ 50 тыс. за «Выступление вечера»? Ну или угости меня кофе
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020