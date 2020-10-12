Хабиб Нурмагомедов показал человека, который отвечает за дисциплину на его сборах. Фото
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии с бойцом MMA Шамилем Завуровым, который, по его словам, отвечает за дисциплину на его сборах.
«На этих сборах за дисциплину отвечает Шамиль Завуров», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В настоящее время Нурмагомедов находится в ОАЭ, где проводит тренировочный лагерь, готовясь к поединку с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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