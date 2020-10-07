Хабиб — тренеру: у тебя есть $ 50 тыс. за «Выступление вечера»? Ну или угости меня кофе

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и его тренер Хавьер Мендес обменялись шутками в ходе подготовки к поединку с американцем Джастином Гэтжи. В настоящее время Нурмагомедов и его команда проводят тренировочный лагерь в Дубае.
Между Нурмагомедовым и Мендесом состоялся такой диалог.
Мендес: сегодня день спаррингов. Пять раундов, три раунда, сколько будем делать?
Хабиб: я покажу своё лучшее выступление, тренер. У тебя есть для меня $ 50 тыс. за «Выступление вечера»? Ну или просто угости меня кофе.
Мендес: я дам тебе $ 50 тыс. за «Выступление дня». Мы работаем днём, не вечером. Может, я сделаю тебе сабмишен. Два бонуса – это будет $ 100 тыс.
Хабиб: нет-нет, я покажу «Выступление дня». Я сделаю это.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Нурмагомедов — Гэтжи.
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