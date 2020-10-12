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Минеев признался, что хочет сразиться с Чимаевым

Минеев признался, что хочет сразиться с Чимаевым
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что согласился бы на поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, выступающим в UFC в полусредней и средней весовых категориях. Его спросили, с кем бы ему хотелось подраться, если не удастся организовать реванш с Магомедом Исмаиловым.

«Интересны Чимаев, [Роберт] Уиттакер и Шлем (Александр Шлеменко. — Прим. «Чемпионата»). Ты ожидал услышать фамилию Чимаева? Ну, он сейчас набирает обороты. Ничего личного. Этот бой нужнее мне», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Напомним, в сентябре 2020 года Минеев завоевал пояс Fight Nights Global (FNG) в среднем весе. На его счету 14 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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