Макгрегор выложил редкие кадры нападения на него дагестанцев из команды Хабиба. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в «Инстаграме» видео, снятое два года назад, в октябре 2018 года, когда его победил россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор закончился скандалом. После поединка россиянин выпрыгнул из клетки, чтобы отомстить оскорблявшим его представителям команды Макгрегора, а представители команды Хабиба принялись атаковать Конора.
«Неудачники», — подписал он видео.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
В том поединке Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. После этого Макгрегор не раз заявлял, что хочет реванша, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
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