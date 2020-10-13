Макгрегор выложил редкие кадры нападения на него дагестанцев из команды Хабиба. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в «Инстаграме» видео, снятое два года назад, в октябре 2018 года, когда его победил россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор закончился скандалом. После поединка россиянин выпрыгнул из клетки, чтобы отомстить оскорблявшим его представителям команды Макгрегора, а представители команды Хабиба принялись атаковать Конора.

«Неудачники», — подписал он видео.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.

В том поединке Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. После этого Макгрегор не раз заявлял, что хочет реванша, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.