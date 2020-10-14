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Тренер Поветкина назвал главный приём Уайта

Тренер Поветкина назвал главный приём Уайта
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Иван Кирпа, тренер российского боксёра Александра Поветкина, поделился ожиданиями в преддверии поединка подопечного с британцем Диллианом Уайтом.

Напомним, матч-реванш Поветкин — Уайт состоится 21 ноября. В первом поединке, состоявшемся в августе, россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

По мнению Кирпы, главный приём Уайта — короткий левый хук.

«Всё идёт по плану, приступили к спарринговой работе. Работаем над техническим решением по нейтрализации короткого левого хука Уайта — очевидно, этот приём он делает всегда в каждом бою.

Настроение у команды хорошее, рабочее. К реваншу относимся с полной отдачей и пониманием всего происходящего», — приводятся слова тренера на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

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