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Гаджиев: почему Поветкин должен драться в реванше, если он выиграл нокаутом?

Гаджиев: почему Поветкин должен драться в реванше, если он выиграл нокаутом?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Напомним, в августе Поветкин нокаутировал Уайта, второй бой состоится 21 ноября.

«Я вообще считаю, что Поветкин не получил того, чего заслуживал. После этого боя ему должны были дать побоксировать за титул чемпиона мира с одним из больших ребят: Фьюри, Уайлдер или Джошуа. Почему Саша должен драться в реванше, если он выиграл нокаутом?

Может, ему это интересно с точки зрения бизнеса, потому что там в ход уже пошли большие деньги, но бой за титул был бы намного логичнее. Тем более мы понимаем, что время Поветкина скоро уйдёт в силу возраста. Реванш реваншем, но ему нужно успеть подраться за титул.

А что касается исхода второго боя с Уайтом, то я думаю, он будет таким же, как и исход первого боя», — приводит слова Гаджиева News.ru.

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