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«Вася, накажи щенка». Ковалёв поддержал украинца Ломаченко перед боем с Лопесом

«Вася, накажи щенка». Ковалёв поддержал украинца Ломаченко перед боем с Лопесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории россиянин Сергей Ковалёв обратился к обладателю поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе украинцу Василию Ломаченко. Напомним, в ближайшие выходные Ломаченко сразится с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

«Вася, накажи щенка», — написал Ковалёв в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/sergeykrusherkovalev/?hl=ru

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.

Ранее Ломаченко посоветовал Лопесу «не трепаться» в преддверии боя.

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