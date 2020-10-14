«Вася, накажи щенка». Ковалёв поддержал украинца Ломаченко перед боем с Лопесом

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории россиянин Сергей Ковалёв обратился к обладателю поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе украинцу Василию Ломаченко. Напомним, в ближайшие выходные Ломаченко сразится с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

«Вася, накажи щенка», — написал Ковалёв в «сториз» своего «инстаграма».

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.

Ранее Ломаченко посоветовал Лопесу «не трепаться» в преддверии боя.