Гаджиев: Исмаилов выиграет все три раунда со Штырковым. Но бой точно не будет лёгким

Российский промоутер Камил Гаджиев дал прогноз о бое между 34-летним Магомедом Исмаиловым и 32-летним Иваном Штырковым, возглавляющим кард турнира ACA 115.
«Логичный бой. Маге надо с кем-то драться, у него контракт с ACA. А ни с кем из ребят — дагестанцев, чеченцев — Мага драться не будет. Но я бы скорее посмотрел бой Исмаилова с Алексеем Буториным. Мне кажется, в нем есть смысл. Интриги было бы больше, но хайпа было бы меньше.
Легким бой для Исмаилова не будет. Мага точно выиграет, и выиграет, я думаю, все три раунда. Для него легким был бой с Александром Емельяненко, а со Штырковым такой легкой прогулки не будет. Но Исмаилов выиграет. Штыркову нечем выигрывать у Маги. Иван все умеет, но понемножку», — цитирует Гаджиева Sport24.
Поединок Исмаилов — Штырков состоится 12 декабря и пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Бой возглавит кард турнира ACA 115. Пока неизвестно, где он пройдёт.
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