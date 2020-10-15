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Видео: превью и полный кард турнира по боксу KOld Wars II: Трояновский против Гарридо

Видео: превью и полный кард турнира по боксу KOld Wars II: Трояновский против Гарридо
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сегодня, 6 октября, состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars II Battle 2. Его главным событием станет противостояние Эдуарда Трояновского и Ренальда Гарридо.

Трансляцию турнира KOld Wars II можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Начало шоу запланировано на 19:55 мск.

Полный кард турнира (результаты взвешивания):

Эдуард Трояновский (65,9 кг) — Ренальд Гарридо (65,15 кг)
Эльнур Самедов (62,1 кг) — Александр Подольский (62,1 кг)
Дмитрий Чудинов (75,7 кг) — Жермен Браун (76,6 кг)
Жандос Кыдыралиев (62,2 кг) — Арсений Кобзев (60,4 кг)
Евгений Долголевец (64,3 кг) — Владислав Баранов (взвешивание пройдёт сегодня)
Аскат Жантурсынов (90,7 кг) — Руслан Родзивич (84,0 кг).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеопревью турнира.

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