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Крис Сайборг: Скотт Кокер ценит каждого бойца

Крис Сайборг: Скотт Кокер ценит каждого бойца
Бокс/ММА / Bellator 0

Чемпионка Bellator Крис Сайборг рассказала о своих выступлениях в этом промоушене.

«Скотт Кокер ценит каждого бойца. Вы никогда не увидите, чтобы он обвинял своих бойцов в СМИ. Такого не бывает, потому что он сторонник партнёрских отношений. Если бойцы не будут драться, то турниров не будет. Скотт знает это, поэтому у него прекрасные отношения с каждым из бойцов.

Думаю, люди видят, как я счастлива выступать в Bellator. Одна из вещей, которые я ценю — уважение и отношение к людям, с которыми вы работаете. Мне очень приятно работать со Скоттом Кокером. Когда я пришла в Bellator, меня поздравляли с возвращением домой. Потому что в Bellator работает много людей, с которыми я работала в Strikeforce. Люди видят, что я счастлива, и это мотивирует меня», — приводит слова Крис Сайборг AP.

15 октября Сайборг проведёт первую защиту титула Bellator.

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