Валуев – о бое Ломаченко и Лопеса: Василий его перебьёт

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.
«Это будет бой года. Думаю, что оба пройдут всю дистанцию и всё решится по очкам, вынести Лопеса сложно. У Василия и Теофимо отличная мотивация, американец даже отчаянный. Но зная Ломаченко, он его перебьёт. Могу сказать, что их бой похож на встречу Хабиба с Конором.
На стороне Ломаченко разнообразие, опыт и умение побеждать в чемпионских раундах. Также феноменальная работоспособность, просто феноменальная. Лопес же отличается молодостью, неплохими скоростными качествами и, повторюсь, отчаянностью. Но открытость может сыграть с американцем в минус», — сказал Николай Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.
- 15 октября 2020
-
19:05
-
18:04
-
17:26
-
16:47
-
16:46
-
16:04
-
15:53
-
15:05
-
14:03
-
14:01
-
13:01
-
12:31
-
12:22
-
11:40
-
11:00
-
10:59
-
10:32
-
10:17
-
09:58
-
09:41
-
09:00
-
07:33
-
07:21
-
05:44
-
03:05
-
02:52
-
02:19
-
00:31
- 14 октября 2020
-
23:49
-
22:58
-
22:25
-
21:36
-
20:46
-
19:49
-
18:55