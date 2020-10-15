Валуев – о бое Ломаченко и Лопеса: Василий его перебьёт

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.



«Это будет бой года. Думаю, что оба пройдут всю дистанцию и всё решится по очкам, вынести Лопеса сложно. У Василия и Теофимо отличная мотивация, американец даже отчаянный. Но зная Ломаченко, он его перебьёт. Могу сказать, что их бой похож на встречу Хабиба с Конором.



На стороне Ломаченко разнообразие, опыт и умение побеждать в чемпионских раундах. Также феноменальная работоспособность, просто феноменальная. Лопес же отличается молодостью, неплохими скоростными качествами и, повторюсь, отчаянностью. Но открытость может сыграть с американцем в минус», — сказал Николай Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.