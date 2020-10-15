Дмитрий Чудинов проиграл Жермену Брауну на KOld Wars II Battle 2

Сегодня, 15 октября, проходит вечер профессионального бокса серии KOld Wars II Battle 2. Его главным событием станет противостояние Эдуарда Трояновского и Ренальда Гарридо.



В предварительном карде боксёрского вечера встречались Дмитрий Чудинов и Жермен Браун. Поединок продлился все запланированные раунды и закончился победой Брауна единогласным решением судей. В третьем раунде Дмитрий Чудинов побывал в нокдауне.



Полный кард турнира:



Эдуард Трояновский — Ренальд Гарридо

Эльнур Самедов — Александр Подольский

Дмитрий Чудинов — Жермен Браун — победа Брауна единогласным решением судей

Жандос Кыдыралиев — Арсений Кобзев — победа Кыдыралиева техническим нокаутом во втором раунде

Евгений Долголевец — Владислав Баранов — победа Долголевца техническим нокаутом в первом раунде.