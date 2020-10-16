Муртазалиев, которого дисквалифицировали за допинг, подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанных единоборств Халид Муртазалиев, который ранее отбыл дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов, подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator. Об этом рассказали в команде спортсмена.
«Халид подписал контракт с Bellator. Даты дебюта пока нет», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.
Халид Муртазалиев получил дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA) на два года в октябре 2018 года, после того как в его допинг-пробах обнаружили следы анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.
Муртазалиев дебютировал в смешанных единоборствах в 2013 году. Последний поединок он провёл в сентябре 2018 года, победив Си Би Доллэвэя. Всего на его счету 16 боёв в MMA, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.
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