Чимаев потроллил Тилла, заявившего, что Хамзат падёт перед ним на колени

Боец UFC Хамзат Чимаев ответил на высказывание экс-претендента на титул в полусреднем весе Даррена Тилла по поводу возможного исхода боя между ними.
«Поверьте, Чимаев падёт передо мной на колени. Это даже не будет близкий бой», — написал ранее британец на своей странице в «Твиттере».
Хамзат в ответ выложил картинку с нокаутированным в бою с Хорхе Масвидалем Тиллом и стоящим рядом на колене судьёй.
«Ты имеешь в виду падёт на колени так? Потому что это действительно не было близко», — написал под фото Чимаев.
Фото доступно на странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».
В декабре 2020 года Тиллу предстоит встреча с Джеком Херманссоном. Что касается Чимаева, то он по-прежнему пребывает в поисках соперника. От боя с ним уже отказались Дэмьен Майя, Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман. Ожидается, что Хамзат выступит в декабре, а его соперником может стать Нил Мэгни.
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