В UFC заявили, что Конору и Порье осталось лишь подписать контракт

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье проведут поединок. По словам функционера, сторонам осталось поставить подписи под контрактами.

«Дастин сказал „да“, Конор сказал „да“. Так что сейчас дело за подписанием контрактов. Что касается возможного проведения встречи на стадионе в Техасе, послушайте, я хорошо знаю владельца арены. Не буду заполнять арену на четверть или наполовину. Мы не будем занимать никакой арены, пока на трибуны не будут допущены зрители», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Island 6, фрагмент видео которой размещён на странице обозревателя Чаматкара Сандху в «Твиттере».