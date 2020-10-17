Чимаев и Кормье устроили борцовскую схватку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье и средневес организации шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев устроили борцовскую схватку у входа в отель на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.



Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.



Кормье предположил, что Чимаев, выступающий в среднем весе, уже в 2021 году завоюет пояса в двух весовых категориях.