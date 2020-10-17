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Дана Уайт назвал варианты для Адесаньи

Дана Уайт назвал варианты для Адесаньи
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт рассказал о потенциальных соперниках для чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи. По словам функционера, у новозеландца нигерийского происхождения множество вариантов.

«Я действительно думаю, что победитель боя Каннонье — Уиттакер должен получить титульный поединок. Исраэль говорит, что хотел бы встретиться с Каннонье, ведь он уже бил Уиттакера. Если победит Роберт, то сё-таки будет смысл провести реванш. Это приятная проблема.

Как бы то ни было, победитель этой схватки должен получить тайтл-шот. Кроме того, можно посмотреть на чемпиона в полутяжёлом весе Блаховича, бой с Джонсом тоже получится весёлым. Вариантов много", — приводит слова Уайта BJ Penn.

В предыдущем поединке Адесанья досрочно победил Пауло Косту.

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