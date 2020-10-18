Джессика Андраде – первая женщина в истории UFC, побеждавшая в 3 весовых категориях

29-летняя представительница Бразилии Джессика Андраде вошла в историю турниров UFC, победив в соглавном бою турнира UFC Fight Island 6 в женском наилегчайшем весе 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян.
Как утверждает журналист Майкл Кэрролл в «Твиттере», Джессика Андраде стала первая женщиной в истории UFC, которая одержала победу в трёх разных весовых категориях, победив сегодня в дебютном бою в наилегчайшем весе Кэтлин Чукагян. До этого она побеждала как в лёгком, так и в полусредних весах.
Бой с Кэтлин Чукагян продлился 4 минуты 55 секунд и завершился победой Джессики Андраде техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить поединок за 5 секунд до конца раунда после сокрушительной серии пропущенных ударов и падения на канвас спортсменки из США.
Джессика Андраде одержала победу после двух поражений кряду – с Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас. Всего на её счету в MMA 21 победа при 8 поражениях.
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