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Джессика Андраде – первая женщина в истории UFC, побеждавшая в 3 весовых категориях

Джессика Андраде – первая женщина в истории UFC, побеждавшая в 3 весовых категориях
Бокс/ММА / UFC 0

29-летняя представительница Бразилии Джессика Андраде вошла в историю турниров UFC, победив в соглавном бою турнира UFC Fight Island 6 в женском наилегчайшем весе 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян.

Как утверждает журналист Майкл Кэрролл в «Твиттере», Джессика Андраде стала первая женщиной в истории UFC, которая одержала победу в трёх разных весовых категориях, победив сегодня в дебютном бою в наилегчайшем весе Кэтлин Чукагян. До этого она побеждала как в лёгком, так и в полусредних весах.

Бой с Кэтлин Чукагян продлился 4 минуты 55 секунд и завершился победой Джессики Андраде техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить поединок за 5 секунд до конца раунда после сокрушительной серии пропущенных ударов и падения на канвас спортсменки из США.

Джессика Андраде одержала победу после двух поражений кряду – с Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас. Всего на её счету в MMA 21 победа при 8 поражениях.

Джессика Андраде победила техническим нокаутом в 1-м раунде Кэтлин Чукагян на турнире UFC
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