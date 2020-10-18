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Джессика Андраде победила техническим нокаутом в 1-м раунде Кэтлин Чукагян на турнире UFC

Джессика Андраде победила техническим нокаутом в 1-м раунде Кэтлин Чукагян на турнире UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился соглавный бой турнира UFC Fight Island 6 в женском наилегчайшем весе между 29-летней представительницей Бразилии Джессикой Андраде и 31-летней американкой Кэтлин Чукагян.

Бой продлился 4 минуты 55 секунд и завершился победой Джессики Андраде техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить поединок за 5 секунд до конца раунда после сокрушительной серии пропущенных ударов и падения на канвас Кэтлин Чукагян.

Джессика Андраде одержала победу после двух поражений кряду – с Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас. Всего на её счету в MMA 21 победа при 8 поражениях. Рекорд Кэтлин Чукагян – 14 побед и 5 поражений.

Напомним, что в главном событии вечера сразятся Брайан Ортега и Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. Ранее в рамках этого турнира Саид Нурмагомедов нокаутировал за 51 секунду филиппинца Марка Штрайгля, а Максим Гришин техническим нокаутом победил соотечественника Гаджимурада Антигулова.

UFC 2020. UFC Fight Night 180, Абу-Даби, ОАЭ
Джессика Андраде (W) - Кэтлин Чукагян
18 октября 2020, воскресенье. 03:45 МСК
Джессика Андраде
Окончено
TKO
Кэтлин Чукагян
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