Джессика Андраде победила техническим нокаутом в 1-м раунде Кэтлин Чукагян на турнире UFC

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился соглавный бой турнира UFC Fight Island 6 в женском наилегчайшем весе между 29-летней представительницей Бразилии Джессикой Андраде и 31-летней американкой Кэтлин Чукагян.
Бой продлился 4 минуты 55 секунд и завершился победой Джессики Андраде техническим нокаутом. Рефери принял решение остановить поединок за 5 секунд до конца раунда после сокрушительной серии пропущенных ударов и падения на канвас Кэтлин Чукагян.
Джессика Андраде одержала победу после двух поражений кряду – с Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас. Всего на её счету в MMA 21 победа при 8 поражениях. Рекорд Кэтлин Чукагян – 14 побед и 5 поражений.
Напомним, что в главном событии вечера сразятся Брайан Ортега и Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. Ранее в рамках этого турнира Саид Нурмагомедов нокаутировал за 51 секунду филиппинца Марка Штрайгля, а Максим Гришин техническим нокаутом победил соотечественника Гаджимурада Антигулова.
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