Ломаченко был в два раза точнее Лопеса, но бил в два раза меньше

Ранним утром 18 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Победу одержал американец гондурасского происхождения — 119:109, 116:112, 117:111.

Но, как показала официальная статистика ударов, преимущество Лопеса не было таким однозначным. Да, он был гораздо активнее, но промахивался намного чаще, чем соперник.

Так, за 12 раундов Лопес выбросил в общей сложности 659 ударов и лишь 27,8% из них достигли цели (183). Ломаченко за 12 раундов выбросил 321 удар, донеся до цели 141, таким образом, точность его атак составила 43,9%.

В точности джебов украинец был почти в четыре раза лучше — 42,3% (63 точных удара) против 11,9% (35) у Лопеса.