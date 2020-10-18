Ломаченко был в два раза точнее Лопеса, но бил в два раза меньше
Ранним утром 18 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Победу одержал американец гондурасского происхождения — 119:109, 116:112, 117:111.
Но, как показала официальная статистика ударов, преимущество Лопеса не было таким однозначным. Да, он был гораздо активнее, но промахивался намного чаще, чем соперник.
Так, за 12 раундов Лопес выбросил в общей сложности 659 ударов и лишь 27,8% из них достигли цели (183). Ломаченко за 12 раундов выбросил 321 удар, донеся до цели 141, таким образом, точность его атак составила 43,9%.
В точности джебов украинец был почти в четыре раза лучше — 42,3% (63 точных удара) против 11,9% (35) у Лопеса.
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