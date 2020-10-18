Лопес извинился перед Ломаченко после боя

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, зачем подходил в угол Василия Ломаченко после боя. По его словам, он принёс украинцу извинения. Напомним, долгое время отношения между Василием и Теофимо были напряжёнными.

«Обратился к его отцу, поблагодарил его. Сказал, что Василий — отличный боец. Сказал спасибо за поединок. А потом извинился перед Василием. Сказал, что мы должны были сделать работу. Я знал, что выиграл. Он просто улыбнулся, но это на его совести», — сказал Лопес на пресс-конференции после поединка.

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встречались Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.