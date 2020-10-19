Мэр Львова о Ломаченко: когда ты отворачиваешься от страны, даже Лопес становится ближе

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал поражение Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.

«При всём уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отвернешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже чужой парень по имени Лопес становится ближе», — написал Садовой на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, поединок завершился сенсационной победой Лопеса судейским решением — 116-112, 119-109, 117-111.

В бою Ломаченко — Лопес было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.