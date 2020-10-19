Мэр Львова о Ломаченко: когда ты отворачиваешься от страны, даже Лопес становится ближе
Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал поражение Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.
«При всём уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отвернешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже чужой парень по имени Лопес становится ближе», — написал Садовой на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, поединок завершился сенсационной победой Лопеса судейским решением — 116-112, 119-109, 117-111.
В бою Ломаченко — Лопес было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.
Почему проиграл Ломаченко? Просчёты были, но не обошлось и без странного судейства
Рефери Джулия Ледерман отдала Лопесу 11 раундов из 12. Простите, мы один с ней бой смотрели?
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