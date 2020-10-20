Хабиб — о возможном реванше с Конором: сейчас даже не хочу говорить об этом дерьме

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз высказался о возможном реванше с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, дав понять, что ему неинтересен реванш с ирландцем. Хабиб также подтвердил, что на данном этапе он не хочет давать ещё один шанс и Дастину Порье.
«Мне неинтересны поединки с Конором или Порье. Мне нужно что-то новое, нужна новая кровь, новая энергия. Джастин Гэтжи придал мне мотивации. Он человек дела. Он временный чемпион, жёсткий парень. Если буду думать о Коноре, или о Дастине, не один из этих парней не придаст мне положительной энергии. Драться с ними ради чего? Ради наследия? Я уже побил их. С ними всё кончено.
Мне нужно что-то новое. Сейчас я даже не хочу говорить об этом дерьме", — сказал Хабиб в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Твиттере».
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