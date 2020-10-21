Малыхин из-за коронавируса три дня пролежал в реанимации

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в тяжёлой весовой категории, провёл три дня в реанимации в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя спортсмена.

«Это коронавирус. Три дня Анатолий был в реанимации, сейчас он уже переведён в обычную палату. Его бой против Алиакбари, к сожалению, отменён», — сообщил источник.

Напомним, изначально планировалось, что 30 октября 32-летний Малыхин сразится с иранцем Амиром Алиакбари на турнире One FC в Сингапуре.

Малыхин дебютировал в смешанных единоборствах в 2017 году. Последний поединок российский спортсмен провёл в октябре 2019 года, победив Лукаса Альсину. Всего на счету Анатолия девять боёв в MMA, в которых он одержал девять побед (в том числе пять нокаутом).