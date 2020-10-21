Джастин Гэтжи: каждый цент, который заработали родители, они вложили в меня

Американский боец ММА Джастин Гэтжи, являющийся временным чемпионом UFC в лёгком весе, рассказал о своих родителях.

«Мои родители никогда не выезжали за границу, никогда не летали бизнес-классом. Мой отец ушёл на пенсию год назад. А мать уйдёт на пенсию, когда прозвенит гонг в поединке. Я заставлю её. Каждый цент, который они заработали, вложили в меня.

Когда дети отправлялись в магазин за подарками, мы отправлялись в зал. Нет ничего лучше, чем отплатить им. Я буду слышать только своего тренера. Но я рад, что здесь мои родители», — сказал Гэтжи во время пресс-конференции перед турниром UFC 254.

24 октября на турнире UFC 254 Гэтжи проведёт титульный бой с российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.