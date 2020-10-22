Боец UFC Лиана Джоджуа показала кардио-тренировку на «Бойцовском острове»
Российская девушка-боец UFC Лиана Джоджуа продемонстрировала, как проходят её кардио-тренировки перед боем на турнире UFC 254. Видео c тренировки спортсменка опубликовала в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в предстоящие выходные Лиана Джоджуа выступит на турнире UFC 254. Её соперницей станет Миранда Маверик. Это будет третий бой Лианы в UFC, в прошлом она по разу победила и проиграла. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.
Ранее Джоджуа показала эффектные фотографии с пляжа на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
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