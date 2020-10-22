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Макгрегор прифотошопил себя на совместное фото с дуэли взглядов Хабиб — Гэтжи

Макгрегор прифотошопил себя на совместное фото с дуэли взглядов Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не остался в стороне дуэли взглядов между американским бойцом MMA Джастином Гэтжи и действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым в преддверии турнира UFC 254.

Ирландец при помощи «фотошопа» добавил себя на гидроцикле в совместную фотографию Хабиба и Гэтжи, написав: «Берегись».

Фото: «Инстаграм» Конора Макгрегора

Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

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