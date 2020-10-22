«Зачем этот чёртов бой?» Дана Уайт отказал Макгрегору и Порье в бое в полусреднем весе

Президент UFC Дана Уайт объявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой в лёгком весе, а не в полусреднем. Ожидается, что поединок состоится в январе.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл в полусреднем весе. В январе он нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. Что касается Порье, то ранее он изъявил готовность подняться в полусредний вес, если будет нужно.
«Да, 155 фунтов. Я не стал бы устраивать в промежуточном весе чёртов бой на много миллионов, который ничего не значит. Этот бой ничего не значит в полусреднем весе. Ни один из них не котируется в категории 170 фунтов. Кто бы из них ни победил, это ничего не даст им в дивизионе 155 фунтов. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Уайта MMAFighting.
- 22 октября 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:45
-
09:48
-
09:21
-
09:19
-
09:00
-
03:01
-
00:54
-
00:00
- 21 октября 2020
-
22:54
-
21:52
-
20:43
-
19:54
-
19:46
-
18:30
-
17:13
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:34
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:27
-
15:00
-
14:02
-
13:24
-
13:02
-
12:15