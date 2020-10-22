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«Зачем этот чёртов бой?» Дана Уайт отказал Макгрегору и Порье в бое в полусреднем весе

«Зачем этот чёртов бой?» Дана Уайт отказал Макгрегору и Порье в бое в полусреднем весе
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт объявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье проведут бой в лёгком весе, а не в полусреднем. Ожидается, что поединок состоится в январе.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл в полусреднем весе. В январе он нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. Что касается Порье, то ранее он изъявил готовность подняться в полусредний вес, если будет нужно.

«Да, 155 фунтов. Я не стал бы устраивать в промежуточном весе чёртов бой на много миллионов, который ничего не значит. Этот бой ничего не значит в полусреднем весе. Ни один из них не котируется в категории 170 фунтов. Кто бы из них ни победил, это ничего не даст им в дивизионе 155 фунтов. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Уайта MMAFighting.

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