Шлеменко объяснил, почему реванш Хабиб — Конор Макгрегор имеет смысл

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, в чём, по его мнению, состоит целесообразность проведения матча-реванша обладателя пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, ажиотаж вокруг этого боя будет такой, что раскрутить его не составит труда.
Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Для UFC это самый ожидаемый реванш. Хоть об этом не говорят, но все, кто в ММА соображает, это понимают.
Бой Хабиба с Гэтжи интересен со спортивной точки зрения. А ажиотажа вокруг боя, как это было с Конором, всё равно не хватает. Чисто для обывателей, не для профессионалов.
Конор — человек, который зажигает, он дерзкий. Людям становится интересно. А раскрутить этот реванш очень легко: показать стычку, которую Конор обсуждает, — и понеслось.
Сложно сказать, насколько в этом заинтересован Хабиб. Только если с материальной точки зрения. Но это Хабиба особо не интересует. А UFC и Конору это может быть интересно. Реванш с Конором интереснее для зрителя, чем бой с Сен-Пьером, если заглядывать чуть вперёд», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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