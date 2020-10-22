Вартанян — о реванше Хабиб — Конор Макгрегор: в UFC возможно всё

Российский боец ММА Эдуард Вартанян высказался о возможном реванше Хабиба Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.



«В UFC возможно всё. Тем более когда это любимчик Уайта. Но маловероятно. Конор привлекает к себе внимание на всех крупных боях, пытается снять сливки, хайповать. Это бизнес, ничего личного. А по факту когда он последний раз дрался? Крупное событие — пост Конора. Все начинают после этого его вспоминать. Идеальный пиар. Интересен ли бой для Хабиба? 9 из 10 раз выиграет Хабиб. На 10-й бой, возможно, Хабиб подвернёт лодыжку или ещё что-то. В ММА выигрывают размер и выносливость. То, что есть у Хабиба, но нет у Конора», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.