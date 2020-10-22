Мейвезер: вы не можете сравнивать Ломаченко со мной или с Мохаммедом Али

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер впервые высказался об экс-чемпионе мира в трёх весовых категориях Василии Ломаченко после того, как тот проиграл Теофимо Лопесу. По словам американца, Ломаченко — боксёр высокого уровня, но ставить его в один ряд с величайшими нельзя.

«У меня не было 500 боёв на любительском уровне, он смог достигнуть чего-то такого, что не далось мне. Он дважды стал олимпийским чемпионом, и это огромное достижение. Просто побывать на Олимпиаде — это уже большое дело. Многие говорят, что он быстрее всех стал чемпионом мира. Но, чёрт возьми, если у вас есть 300 боёв в любителях, то вы уже профессионал в любом случае.

Вы не можете сравнивать Ломаченко со мной или с Мохаммедом Али. Знаете почему? Потому что мы выиграли первый бой, и второй, и третий. Не хочу принижать победу Лопеса, но помните, что Ломаченко уже проигрывал. В 2014 году он уступил Салидо, который явно не был лучшим в мире. Да, Орландо был крепким бойцом, но он не был лучшим», — приводит слова Мейвезера Boxingnews24.