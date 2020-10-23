Тренер Хабиба: не удивлюсь, если следующим соперником Нурмагомедова станет Конор

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил вероятность проведения повторного поединка его подопечного с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам специалиста, нельзя исключать, что ирландец станет уже следующим соперником Хабиба.
«Не удивлюсь, если Конор станет следующим соперником Хабиба. UFC — это бизнес. Если боссы думают, что для такого боя Макгрегору нужна только ещё одна победа, то почему бы не выжать из этого максимум денег? Какие бои самые денежные? В этом смысле есть два монстр-боя — Хабиб — Сен-Пьер и Хабиб — Конор.
Может ли Сен-Пьер перебить цифры от Конора? Скажем так, Жорж сейчас не тренируется, так что более вероятно, что в UFC хотят реванша Хабиб — Конор. Не знаю, хочет ли того же самого Хабиб, но в UFC этого захотят", — приводит слова Мендеса BJ Penn.
Напомним, 24 октября чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов возглавит турнир UFC 254. В главном бою вечера он встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула для россиянина. В предыдущих двух он досрочно справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.
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