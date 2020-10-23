Ломаченко – о бое с Лопесом: хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко извинился перед болельщиками за то, что не оправдал их ожиданий в бою с американцем Теофимо Лопесом.
Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.
«Сложно сейчас что-то комментировать, хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно было подобраться к нему… размеры, размах рук имеют, конечно, огромную роль. Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдём дальше», — сказал Ломаченко в видео, которое было опубликовано накануне на странице lomus_official в «Инстаграме».
Поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере Ломаченко. Помимо этого, на его счету 14 побед, в том числе 10 нокаутом.
- 23 октября 2020
-
10:44
-
10:28
-
10:14
-
09:40
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:13
-
08:49
-
08:44
-
08:17
-
07:58
-
05:31
-
00:35
-
00:21
- 22 октября 2020
-
23:58
-
23:33
-
22:29
-
21:26
-
21:00
-
19:10
-
18:14
-
17:29
-
16:56
-
16:48
-
16:30
-
16:03
-
15:50
-
15:06
-
14:35
-
14:01
-
13:00
-
12:00
-
11:40
-
11:00