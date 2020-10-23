Ломаченко – о бое с Лопесом: хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко извинился перед болельщиками за то, что не оправдал их ожиданий в бою с американцем Теофимо Лопесом.



Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.



«Сложно сейчас что-то комментировать, хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно было подобраться к нему… размеры, размах рук имеют, конечно, огромную роль. Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдём дальше», — сказал Ломаченко в видео, которое было опубликовано накануне на странице lomus_official в «Инстаграме».



Поражение от Лопеса стало вторым в профессиональной карьере Ломаченко. Помимо этого, на его счету 14 побед, в том числе 10 нокаутом.