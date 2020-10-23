Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, бой начнётся в 23:00 в субботу, 24 октября

Поединок Нурмагомедов — Гейджи на турнире UFC 254 пройдёт поздно вечером 24 октября. Начало боя – не ранее 23:00 мск. Поединок состоится на острове Яс, или «Бойцовском острове» (ОАЭ).



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен ТВ».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.



Основной кард UFC 254



Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155)

Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185 )

Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254)

Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186)

Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126)

Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5).



Предварительный кард UFC 254



Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265)

Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)

Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206)

Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140)

Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126)

Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5).



* Не уложился в лимит.