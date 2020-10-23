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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, бой начнётся в 23:00 в субботу, 24 октября

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи, бой начнётся в 23:00 в субботу, 24 октября
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок Нурмагомедов — Гейджи на турнире UFC 254 пройдёт поздно вечером 24 октября. Начало боя – не ранее 23:00 мск. Поединок состоится на острове Яс, или «Бойцовском острове» (ОАЭ).

Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен ТВ».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.

Основной кард UFC 254

Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155)
Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185 )
Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254)
Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186)
Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126)
Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5).

Предварительный кард UFC 254

Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265)
Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)
Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206)
Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140)
Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126)
Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5).

* Не уложился в лимит.

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