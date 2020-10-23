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Видео: все дуэли взглядов турнира UFC 254 с главным боем Хабиб — Гейджи

Видео: все дуэли взглядов турнира UFC 254 с главным боем Хабиб — Гейджи
Бокс/ММА / UFC 0

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В главном событии вечера сразятся россиянин Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защита пояса в лёгком весе, и американец Джастин Гейджи. В соглавном событии сойдутся Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Предлагаем вашему вниманию все дуэли взглядов.

Основной кард

Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155)
Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185 )
Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254)
Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186)
Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126)
Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5).

Предварительный кард

Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265)
Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)
Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206)
Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140)
Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126)
Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5).

* Не уложился в лимит.

Гэтжи прошёл взвешивание в маске, Нурмагомедов — без. Фото
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