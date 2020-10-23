Брат Нурмагомедова рассказал, как изменился Хабиб после смерти отца

Первый номер рейтинга ACA в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как на него повлияла смерть отца. Напомним, 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
«Он осознал, что может рассчитывать исключительно на себя. Понял, что Абдулманапа больше нет рядом, поэтому в некоторых моментах стал выкладываться гораздо больше, чем раньше. Считаю, что Хабиб подходит к схватке с Джастином [Гэтжи] гораздо более мотивированным, чем к предыдущим битвам.
Хабиб всегда был лидером. Всё же он выступает в таком крупном ММА-промоушене, владеет титулом чемпиона. Тем не менее он никогда не позволял себе возгордиться и кичиться своим статусом. Он на равных общается со своими партнёрами по команде, постоянно поддерживает их и даёт советы», — приводит слова Хасбулаева «RT на русском».
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