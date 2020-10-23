«Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно». Дядя Хабиба высмеял Макгрегора

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высмеял бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, применив болевой приём в четвёртом раунде. Конор не раз заявлял о желании провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

«Конор хочет, чтобы на него внимание обратили. Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно.

Что касается реванша, если думать чисто с финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчёт популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.