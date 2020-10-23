Хабиб Нурмагомедов собрался посетить матчи «МЮ», «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем займётся после титульного боя с американцем Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
Хабиб сообщил, что в ноябре приедет в Англию, чтобы посмотреть матчи фаворитов английской Премьер-лиги, в частности матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», который состоится 7 ноября.
«Я собираюсь приехать в Англию. После боя я собираюсь много путешествовать.
Мне очень хочется посмотреть множество игр: «Манчестер [Юнайтед]», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Знаю, они играют на классных стадионах, у них большая история. Очень хочу приехать сюда в ноябре, когда у них будет классный матч», — сказал Нурмагомедов в интервью BT Sport.
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