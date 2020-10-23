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«Рок-н-ролл, детка». Леон Эдвардс бросил вызов Чимаеву. Хамзат ответил

«Рок-н-ролл, детка». Леон Эдвардс бросил вызов Чимаеву. Хамзат ответил
Бокс/ММА / UFC 0

Полусредневес UFC Леон Эдвардс прокомментировал исключение из рейтинга промоушена, а также бросил вызов шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

«Я всё ещё в рейтинге. К чёрту эту бездеятельность. Единственная причина, по которой я не дрался, – все эти так называемые лучшие парни отказались выходить против меня. Хамзат, хочешь биться?» – написал Эдвардс на своей странице в «Твиттере».

Чимаев не стал затягивать с ответом.

«Я всегда готов драться. Погнали. Рок-н-ролл, детка», – написал Хамзат в комментариях.

Эдвардс, замыкавший топовую тройку бойцов полусреднего дивизиона UFC, был исключён из официального рейтинга организации по причине неактивности.

В начале октября Эдвардс уже отказывался от боя всё с тем же Чимаевым. Леон заявлял, что Хамзат «должен побить хоть кого-то из топ-25, прежде чем идти и сразу же драться с третьим номером рейтинга».

Эдвардс отказался от боя с Чимаевым в UFC
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