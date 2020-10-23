В Дагестане убили экс-бойца ММА Абдулмуслимова

Экс-боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов был застрелен в Дагестане, сообщает телеграм-канал Baza.

35-летний спортсмен погиб в одном из кафе города Хасавюрт. По имеющимся сведениям, Абдулмуслимов вступил с семьёй Мурадисовых в конфликт по вопросу принадлежности земельного участка. Вскоре после начала ссоры Мурадисов и его сын покинули заведение, но через некоторое время вернулись и расстреляли Абдулмуслимова, а также устроили драку со сторонниками убитого.

Подозреваемые в совершении преступления не скрывались от полиции. Представители правоохранительных органов задержали отца и сына непосредственно в кафе.

Шамиль Абдулмуслимов последний раз бился в 2013 году, наиболее его известным соперником был Шамиль Абдурахимов, который ныне выступает в UFC.