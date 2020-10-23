«К чёрту его. Теперь я король». Лопес снова отказался от реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес подтвердил, что не намерен давать реванш бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко.

«Зачем мне давать ему реванш? К чёрту его. Я победил честно и очевидно. Я не просто побил его, я победил после 10-месячного простоя, справившись с тем, кого называли лучшим вне зависимости от весовой категории.

После боя подошёл к нему и сказал, что это был хороший бой, обнял его отца, пожелал хорошей дороги. Сказал много всего, знал, что победил.



Но он мне не ответил любезностью. Он просто посмеялся надо мной, словно думал, что я делаю в его углу. Но это его дело, я надрал ему зад. Он сделал мне рассечение, бил меня головой и делал прочее дерьмо, но всё в порядке. Что касается его отсутствия на пресс-конференции, то это говорит лишь о том, что он за чемпион.

Теперь я король. Всегда им был, но теперь прошёл коронацию", — приводит слова Лопеса BoxingScene.